Haberler

Samsun'da ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran şüpheli adli kontrolle serbest kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran şüpheli adli kontrolle serbest kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde motorlu taşıt sürücü belgesi sınavına kopya düzeneğiyle girmeye hazırlanan kişi ve ona kopya vermek için hazırlık yapan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, savcılık talebine rağmen mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; kişi ve babası ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Samsun'un Canik ilçesinde motorlu taşıt sürücü belgesi sınavına kopya düzeneğiyle girmeye hazırlanan kişi ile kendisine kopya vermek için hazırlık yapan şüpheli yakalandı.

Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir okulda düzenlenen motorlu taşıt sürücü belgesi sınavı sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınava giren E.Ç.'nin (24) üzerinde kulaklık ve çeşitli kopya aparatları ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sınav yerinin yakınında E.Ç.'ye kopya vermek için hazırlık yaptığı belirlenen Ö.Ş.'yi (37) de kopya düzenekleriyle birlikte yakaladı. Olayla ilgili E.Ç., babası B.Ç. (46) ve Ö.Ş. gözaltına alındı.

Çorlu'dan Samsun'a gelmiş

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.Ç. ve babası B.Ç. serbest bırakılırken, Ö.Ş. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ö.Ş., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 çocuk babası Ö.Ş.'nin, E sınıfı ehliyet sınavında para karşılığında kopya düzeneğiyle yardım etmek için Çorlu'dan Samsun'a geldiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

Eskişehir'de hırsızlar çaldıkları motosikleti zaten tamire gideceği dükkana getirdi! Takip uygulaması ele verdi

Çaldıkları motoru tamire getirdiler! Tamirci sahibini tanıyordu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi

Canlı yayında adını verdiği ismin hayatı zehir oldu

Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım

Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
Fransa'da öğrenci eyleminde korkunç olay! Müdahale sırasında bomba patladı, 15 yaşındaki çocuk elini kaybetti

Lise eyleminde korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk elini kaybetti
Yasin Kol'un hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba

Hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek

Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek

81 yıl sonra bir ilk! Askeri kurşuna dizecekler
Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor

Kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor