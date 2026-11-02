Ahmet Nazif Zorlu kimdir, Ahmet Nazif Zorlu kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, eşi ve çocukları kim?

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Babadağ'da küçük bir tekstil işletmesi olarak başlayan Zorlu Grubu'nu, beyaz eşyadan elektroniğe, enerjiden gayrimenkule kadar pek çok sektörde faaliyet gösteren dev bir holdinge dönüştüren Ahmet Zorlu, Türk sanayisinin en önemli isimleri arasında yer aldı. İşte Ahmet Nazif Zorlu'nun hayatına, ailesine ve iş yaşamına dair merak edilenler.

AHMET NAZİF ZORLU KİMDİR?

Ahmet Nazif Zorlu, Zorlu Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı. Çalışma hayatına erken yaşlarda baba mesleği olan tekstille başlayan Zorlu, iş hayatının ilk yıllarında Trabzon'da açtığı mağazayla tekstil ticareti yaptı.

Zorlu, 1970 yılında şirketin merkezini İstanbul'a taşıyarak Zorlu Holding'in temellerini attı. 1976 yılında ağabeyi Zeki Zorlu ile birlikte ilk üretim şirketi olan Korteks'i kurdu. 1990 yılında tüm şirketleri Zorlu Holding çatısı altında topladı. 1994 yılında Vestel'i holding bünyesine katan Zorlu, böylece yeni iş alanlarının da yolunu açtı.

Tekstille başlayan girişimcilik yolculuğu; beyaz eşya, elektronik, gayrimenkul, enerji, metalurji, savunma ve e-mobilite gibi pek çok farklı alanda faaliyet gösteren şirketlerle devam etti. Forbes Türkiye'nin 2025 listesine göre Ahmet Zorlu'nun serveti 950 milyon dolar olarak hesaplandı.

AHMET NAZİF ZORLU KAÇ YAŞINDAYDI?

Ahmet Nazif Zorlu, 28 Ağustos 1944'te doğdu. Zorlu, 82 yaşında hayatını kaybetti.

AHMET NAZİF ZORLU NERELİ?

Ahmet Nazif Zorlu, Denizli'nin Babadağ ilçesinde doğdu. Zorlu Grubu'nun temelleri de 1953 yılında Babadağ'da atıldı. Ahmet Zorlu'nun babası Hacı Mehmet Zorlu, ağabeyi ise Zorlu Holding Onursal Başkanı Zeki Zorlu.

AHMET NAZİF ZORLU EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Ahmet Nazif Zorlu evliydi. Zorlu'nun eşi Zülal Zorlu.

AHMET NAZİF ZORLU'NUN ÇOCUKLARI KİM?

Ahmet Nazif Zorlu'nun çocukları arasında Mehmet Emre Zorlu ve Şule Zorlu bulunuyor.

1984 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Emre Zorlu, Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2009 yılından bu yana Vestel ve Zorlu Grubu şirketlerinde görev yapan Emre Zorlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi.

Şule Zorlu ise uzun yıllar Zorlu Grubu'nun gayrimenkul, tekstil ve beyaz eşya şirketlerinde üst düzey görevler üstlendi. Türkiye'ye Eataly markasını getiren isim olarak da bilinen Şule Zorlu, bugün Zorlu Holding Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

AHMET NAZİF ZORLU NEDEN ÖLDÜ?

Basına yansıyan bilgilere göre Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Zorlu Holding'in açıklamasında ise Zorlu'nun "bir süredir tedavi gördüğü hastanede" hayatını kaybettiği belirtildi, hastalığa ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

AHMET NAZİF ZORLU'NUN CENAZESİ NE ZAMAN?

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek. Zorlu Holding, merhumun isteği doğrultusunda cenaze törenine çelenk gönderilmemesini, arzu edenlerin diledikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunmalarını rica etti.

AHMET NAZİF ZORLU'NUN ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR

Ahmet Zorlu'nun pek çok sivil toplum kuruluşunda üyeliği bulunuyordu. Zorlu'nun üyesi olduğu kuruluşlar şöyle:

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

Türkiye Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)

Denizlililer Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı (DENBİR)

Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD)

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD)