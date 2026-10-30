Patrick Stewart öldü mü, Patrick Stewart neden öldü?

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Patrick Stewart, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Los Angeles’taki evinde 86 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi, oyuncunun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla 29 Ekim’de duyuruldu. Açıklamaya göre usta oyuncu, kısa süren Alzheimer hastalığı ve Lewy cisimcikli demans sürecinin ardından eşi Sunny Ozell’in yanında son nefesini verdi. İşte Patrick Stewart’ın ölümüne dair bilinenler.

PATRICK STEWART ÖLDÜ MÜ?

Evet. Sir Patrick Stewart, 28 Ekim 2026’da Los Angeles’taki evinde hayatını kaybetti. Oyuncunun uzun yıllardır sözcülüğünü yürüten Kelly Bush Novak, ölüm haberini doğruladı.

PATRICK STEWART NEDEN ÖLDÜ?

Patrick Stewart, Alzheimer hastalığı ve Lewy cisimcikli demans ile geçen kısa bir sürecin ardından hayatını kaybetti. Ailesi, usta oyuncunun hastalığını kamuoyuyla paylaşmamış ve süreci özel olarak yürütmüştü. Ailesi adına yapılan açıklamada, Stewart’ın son anlarında yüzündeki huzurun hep hatırlanacağı ifade edildi.

LEWY CİSİMCİKLİ DEMANS NEDİR?

Lewy cisimcikli demans, beyinde anormal protein birikimleriyle ortaya çıkan ve hafıza, düşünme, hareket ile davranış üzerinde etkili olan ilerleyici bir hastalık. Alzheimer’dan sonra en sık görülen demans türlerinden biri olarak kabul ediliyor.

AİLESİNDEN BAĞIŞ ÇAĞRISI

Stewart’ın ailesi, cenaze ve anma için çiçek gönderilmesi yerine Johns Hopkins Alzheimer Hastalığı Araştırma Merkezi Fonu’na ve Amerika Alzheimer Vakfı’nın bakım verenlere yönelik destek programlarına bağış yapılmasını rica etti.

PATRICK STEWART KAÇ YAŞINDAYDI?

13 Temmuz 1940 doğumlu Patrick Stewart, hayatını kaybettiğinde 86 yaşındaydı.

PATRICK STEWART KİMDİR?

Patrick Stewart, İngiltere’nin West Yorkshire bölgesindeki Mirfield kasabasında doğdu. Bristol Old Vic Tiyatro Okulu’nda oyunculuk eğitimi aldıktan sonra genç yaşta Royal Shakespeare Company’ye katıldı. Shakespeare oyunlarındaki performanslarıyla tiyatro dünyasında saygın bir yer edinen Stewart, altı on yılı aşan kariyerinde Broadway’den beyaz perdeye ve televizyona uzanan başarılı bir yolculuk geçirdi. İngiliz sanatına katkılarından dolayı şövalyelik unvanı aldı.

KAPTAN PICARD VE PROFESÖR X

Patrick Stewart, Star Trek: The Next Generation dizisinde canlandırdığı Kaptan Jean-Luc Picard karakteriyle dünya çapında üne kavuştu. Bu karakteri Star Trek sinema filmlerinde ve yıllar sonra çekilen Star Trek: Picard dizisinde de canlandırdı. X-Men film serisinde ise mutantların lideri Profesör Charles Xavier’e hayat veren Stewart, bu rolüyle yeni nesillerin de gönlünü kazandı.

AVENGERS: DOOMSDAY DETAYI

Patrick Stewart’ın vefatı, 18 Aralık 2026’da vizyona girecek Avengers: Doomsday filmi öncesinde gerçekleşti. Filmde eski X-Men filmlerinin karakterlerinin yer alacağı belirtilirken, Stewart’ın da Profesör X rolüyle projede yer alacak isimler arasında olduğu konuşuluyordu.

ÖZEL HAYATI

Patrick Stewart, 2013’ten bu yana Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Sunny Ozell ile evliydi. Usta oyuncu, geride iki çocuk bıraktı. Stewart, oyunculuğunun yanı sıra insan hakları, aile içi şiddet mağdurları, mülteciler, gazilerin ruh sağlığı ve hayvan hakları alanlarındaki çalışmalarıyla da tanınıyordu. Hayatını anlattığı “Making It So” adlı anı kitabını da yayımlamıştı.

SANAT DÜNYASI YASTA

Patrick Stewart’ın vefatının ardından sinema, televizyon ve tiyatro dünyasından çok sayıda isim ile dünyanın dört bir yanındaki hayranları, usta oyuncu için taziye mesajları paylaştı.