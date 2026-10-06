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Ankara'da yasa dışı av denetiminde ses cihazları ve GSM'li kameralar ele geçirildi

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Ankara'da yasa dışı av denetiminde ses cihazları ve GSM'li kameralar ele geçirildi
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Ankara'da DKMP ekiplerinin yasa dışı avcılık denetiminde, koruma ekiplerinin yaklaşmasını önceden tespit için kurulan GSM destekli kameralar ve ses cihazları ele geçirildi. Cihazlara el konulurken, kuran kişi veya kişilerin kim olduğu araştırılıyor.

ANKARA'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince gerçekleştirilen yasa dışı avcılık denetiminde, ses cihazları ile koruma ekiplerinin yaklaşmasını önceden tespit etmek amacıyla kurulan GSM destekli kamera sistemleri ele geçirildi.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara'da yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetim yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerimizce yapılan denetim sırasında usulsüz avcılıkta kullanılan ses cihazlarının yanı sıra, koruma ekiplerinin yaklaşmasını önceden tespit etmek maksadıyla çevreyi uzaktan izleyen GSM destekli kamera sistemleri kurulduğu tespit edildi. Söz konusu ses cihazları ve kamera sistemlerine el konulurken, kuran kişi/kişilerin kim olduğu yönündeki araştırmalar devam ediyor. Yaban hayatını korumak ve yasa dışı avcılığın önüne geçmek için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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