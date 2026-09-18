Ev alma hayaliyle kandırıldı, 5 çocuğuyla ahırda yaşamaya başladı

Adana'da ev sahibi olma hayali kuran 5 çocuk sahibi Hatun Aslaner, komşusu olduğu öne sürülen kişi tarafından kredi kartı çıkartma vaadiyle dolandırıldı. Eşiyle birlikte yaklaşık 1 milyon 200 bin lira borcun altında kalan Aslaner, yaşanan tartışmaların ardından eşinin evi terk etmesi ve kendisinin de kirayı ödeyememesi üzerine evinden çıkarıldı. En küçüğü 2 aylık olan 5 çocuğuyla sokakta kalan kadın, babasının hayvan pazarının yanındaki ahırına kurduğu çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk sahibi Hatun (30) ve Mehmet Aslaner (40) çifti, ev almak için para biriktirmeye başladı. Bu sırada ev hayallerinden bahseden çifte, mahalleden tanımadıkları isminin Mesut olduğunu öne süren bir şahıs, 'Ben sizin komşunuzum, bankalarla çalışıyoruz. Size kredi kartı çıkartalım, oradan para çekip evinizi alırsınız' dedi.

Bunun üzerine o kişiye güvenen aile, bütün bilgilerini verdi ve o kişi aracılığıyla bankalarla görüşüp kredi kartı çıkarttı. Ancak bu sırada iddiaya göre kredi kartlarının hiçbirisi Aslaner ailesine ulaşmadı ve bir süre sonra aile toplam 1 milyon 200 bin liralık borçlu olduklarını öğrendi. İsminin Mesut olduğunu söyleyen şahsa ise aile ulaşamadı.

Yeterli kanıt bulamayan aile, polise gidip şikayetçi de olamadı.

Borç nedeniyle karı-koca arasında çıkan tartışmada Hatun Aslaner eşini evden kovdu. Geçtiğimiz haftada ev kirasını ödeyemeyen kadını ev sahibi evden çıkarttı.

Babası sahip çıktı, ahıra çadır kurdu

En küçüğü 2 aylık olan 5 çocukla sokakta kalan kadına babası sahip çıktı ve Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki hayvan pazarının yanındaki ahırına çadır kurup kızını ve torunlarını orada oturtmaya başladı.

Kaymakamlıktan yardım bekliyorlar

Hatun Aslaner, sokakta kaldığı için Yüreğir Kaymakamlığı'na da başvurdu ve kaymakamlık ailenin bilgilerini alıp en kısa sürede aileye ev tutacaklarını söyledi.

"Adam ortadan kayboldu, kredi kartlarımızın hepsi patladı"

Yaşadığı süreci gazetecilere anlatan Hatun Aslaner kendilerine gelen kişinin kredi kartlarından para çekebileceklerini söylediğini belirterek, "Bize ismi Mesut olan bir adam geldi ama soyadını bilmiyoruz. 'Kredi kartı çıkartıyoruz, siz de kredi kartlarınız olduğu zaman çekim yapabilirsiniz, ne hayaliniz varsa gerçekleştirebilirsiniz' dedi. Bizim de hayalimiz bir evimiz olmasıydı. Kredi kartlarını yavaş yavaş öderiz dedik. Benim adıma 5-6 tane kredi kartı çıkarttı. Eşimin adına da 3-4 tane kredi kartı çıkarttı. Ondan sonra adam ortadan kayboldu. Kredi kartlarımızın hepsi patladı" dedi.

"Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın"

Borçların ardından eşiyle arasında tartışmalar yaşandığını aktaran Aslaner, "Benim borcum yaklaşık 1 milyon, eşimin borcu 80 bin liraydı, şimdi 200 bin lira olmuş. Eşimle benim arama kavga girdi. Eşimi evden kovdum. Ev sahibimde beni 1 ay idare etti ama onun da durumu olmadığı için evden çıktım. Bir aydır burada neler çektiğimi bir Allah bilir, bir de ben bilirim. Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarım enfeksiyon kapar diye çok korkuyorum"

Evden çıktıktan sonra babasının kendisine sahip çıktığını anlatan Aslaner, "Burası babamın ahırı ve koyun pazarıdır. Babamın burada bir atı vardı, atı da çalındı. Bana burada bir barınak yaptı. Tavuklar var, köpekler var. Çocuklarım enfeksiyon kapar diye çok korkuyorum. Gece vakti sarhoşu geliyor ve kavga ediyorlar. Burası sarhoşlarla doluyor. Bu yüzden dışarı çıkamıyoruz. Çok korkuyorum. Babam benim yanımda duruyor. Burada oturuyoruz ya da gözümüzü kapatıp yatıyoruz" dedi.

"Yeni doğan bebeğime bir beşik bile alamadım"

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlandığını anlatan Hatun Aslaner, elindeki eşyaları satarak geçinmeye çalıştığını belirterek, "Artık satacak hiçbir şeyim kalmadı. Çamaşır makinemi sattım, televizyonumu sattım, elbise dolabımı sattım. Buzdolabım da bozuk ama onu da satacağım. Yeni doğan bebeğime bir beşik bile alamadım ve hiçbir ihtiyacını karşılayamadık. Çocuklarıma ne yazık ki düzgün bir hayat veremedim" diye konuştu.

"Kaymakamlıktan haber bekliyorum"

Yaşadığı zorlukların ardından Yüreğir Kaymakamlığı'na başvurduğunu aktaran Aslaner, kendisine ev bulunması konusunda yardımcı olunacağının söylendiğini de anlatarak, "Kaymakam Bey'den Allah razı olsun. 'Kiralık ev bul, kurum yardım edecek' dedi. Evimi buldum ve kurumdan haber bekliyorum. Çocuklarıma harçlık da yatırdılar. Paranın yatmasını bekliyoruz, şu an işlemde" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı