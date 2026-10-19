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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Muhtarlar Günü'nde muhtarların özverisini vurguladı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Kurtulmuş, devlet ile millet arasında güçlü bağ kuran muhtarlara teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasimizin köklü geleneklerinden biri olan muhtarlık görevini büyük bir özveriyle yerine getiren, milletimizin iradesine, taleplerine ve beklentilerine tercüman olan kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Ülkemizin dört bir yanında devletimiz ile milletimiz arasında güçlü bir bağ kurarak fedakarca görev yapan bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA
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