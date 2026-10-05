Kırşehir'de sürücü sınavında kopya düzeneği kuran 2 kişiye adli işlem başlatıldı

Kırşehir'de sürücü sınavında kopya düzeneği kuran 2 kişiye adli işlem başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de sürücü belgesi sınavında kopya çekmeye yönelik düzenek hazırladığı tespit edilen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Sınav merkezinde bir şahsın üzerinde gizli kamera, mobil Wi-Fi cihazı ve casus kulaklık ele geçirildi.
Kırşehir'de sürücü belgesi sınavında kopya çekmeye yönelik düzenek hazırladığı tespit edilen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre; Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezinde gerçekleştirilen sürücü belgesi sınavlarında kopya çekilmesine yönelik çalışma yapıldı. Sınava girmek üzere bulunan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet gizli kamera, 1 adet mobil Wi-Fi cihazı ve 1 adet casus kulaklık ele geçirildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda kopya düzeneğini hazırladığı tespit edilen kişi belirlenirken; F.D. ve S.Ş. isimli şahıslar hakkında 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.