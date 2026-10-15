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Evi su alınca leğen ve hortumlarla kendi drenaj hattını kurdu

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Evi su alınca leğen ve hortumlarla kendi drenaj hattını kurdu Haber Videosunu İzle
Evi su alınca leğen ve hortumlarla kendi drenaj hattını kurdu
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İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle dairesinin tavanından su sızan bir vatandaş, soruna bulduğu ilginç çözümle dikkat çekti. Tavandan akan suyu tahliye etmek için leğen ve hortumlarla kendi drenaj sistemini kuran vatandaş, o anları kayda alarak "Daire su alıyor diye üzülmeyin, biz çözümü bulduk. Drenaj hattı…" ifadelerini kullandı.

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış, bazı evlerde su sızıntılarına neden olurken bir vatandaşın geliştirdiği sıra dışı yöntem kameraya yansıdı.

TAVANDAN SIZAN SUYA İLGİNÇ ÇÖZÜM

Dairesinin tavanından içeri giren yağmur suyunu tahliye etmek isteyen vatandaş, sızıntı yaşanan noktalara askılık yardımıyla leğen yerleştirerek ilginç bir düzenek hazırladı. Bez ve bantlarla leğenlerin altına sabitlediği hortumları birbirine bağlayan vatandaş, böylece suyun belirlediği güzergah üzerinden akmasını sağlayacak bir sistem oluşturdu.

Yaşadığı soruna bulduğu çözümü esprili bir dille anlatan vatandaş, "Daire su alıyor diye üzülmeyin, biz çözümü bulduk. Drenaj hattı…" sözleriyle kurduğu sistemi gösterdi. Tavandan uzanan hortumların evin içinde oluşturduğu görüntü ise dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuhammed Fatih Buğrul:

Tıknolojiyaaaaa:)/

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