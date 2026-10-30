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Bilecik'te evlilik kredisiyle yuva kuran aileyi İl Müdürü İlhan ziyaret etti

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Bilecik'te evlilik kredisiyle yuva kuran aileyi İl Müdürü İlhan ziyaret etti
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Bilecik'te evlilik kredisi desteğiyle yuva kuran ve 2026'da bebek sahibi olan aile, İl Müdürü Nejat İlhan tarafından ziyaret edildi. Ziyarette Bakan Göktaş'ın mektubu ve Vali Sözer'in selamları aileye iletildi, yenidoğan çantası hediye edildi.

Bilecik'te evlilik kredisi desteğinden yararlanarak yuva kuran ve 2026 yılında bebek sahibi olan ailenin mutluluğuna Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ortak oldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında evlilik kredisinden faydalanan aileye ziyarette bulunulduğu belirtildi. Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın mektubu ve selamları ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları aileye iletildi. Ayrıca aileye yenidoğan çantası hediye edildi.

"Gençlerimizin yuva kurma süreçlerinde desteklenmesi büyük önem taşıyor"

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, aileyi tebrik ederek, "Gençlerimizin yuva kurma süreçlerinde desteklenmesi ve aile kurumunun güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Yeni evlatlarını kucaklarına alan ailemizin mutluluğunu paylaşıyor, bebeklerine sağlıklı, huzurlu ve güzel bir ömür diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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