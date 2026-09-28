Madrid'deki konut eylemcileri süresiz kira talebiyle kararnameyi bekliyor

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İspanya'da konut krizine karşı başlayan ve sol görüşlü sivil toplum kuruluşlarınca destek alan eylemler sürüyor.

Başkent Madrid'in merkezindeki Sol Meydanı'nda 26 Eylül'den bu yana çadırlarla kamp kuran yüzlerce kişi, 29 Eylül'de yapılacak Bakanlar Kurulundan çıkacak kararı bekliyor.

Sol Meydanı'ndaki eyleme katılan, Madrid Kiracılar Sendikası sözcülerinden Alicia del Rio, basına yaptığı açıklamada, öncelikli şartlarının, kiracıların yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde tüketici fiyat endeksine (TÜFE) bağlı kira sözleşmelerinin süresiz uzatılması olduğunu savundu.

İspanya'da mevcut durumda en fazla 5 ya da 7 yıl geçerli olan ev kira sözleşmelerinin süresiz uzatılmasını ve TÜFE'ye bağlı artışlarla süresiz kira sözleşmeleri yapılmasını istediklerini aktaran Rio, "Kontratı dolmak üzere olan bir kiracı tahliye edilme riskiyle karşı karşıya kalmamalıdır. Hükümetin çıkaracağı kararnameden olmazsa olmazımız süresiz kira sözleşmeleridir. Kira sözleşme dönemlerini uzatmak tek başına çözüm değildir." ifadesini kullandı.

Madrid'deki eylemlerini İspanya'nın diğer kentlerine de taşıyacaklarını dile getiren Rio, "Kitlesel katılımlarla sokaklara indik. Üstelik bu durum sadece Madrid'de değil, ülkenin pek çok başka bölgesinde de yaşanıyor. Artık bu talepleri gerçeğe dönüştürmenin ve yeni konut modeline yönelmenin zamanı geldi. Mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yönetmen Almodovar'dan eylemcilere destek

İspanya'da gösterilerin sembol noktalarından Sol Meydanı'nda düzenlenen eyleme sanatçılar da destek verdi. Eylem, ekonomik krize karşı ortaya çıkan ve "Öfkeliler" olarak bilinen toplumsal hareketin 15 Mayıs 2011'de başlattığı, haftalarca süren gösterileri hatırlattı.

Oscar ödüllü ünlü yönetmen Pedro Almodovar, Sol Meydanı'ndaki eyleme katıldı.

Almodovar, İspanyol televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, "Mari Carmen, bardağı taşıran son damla oldu. İspanyol toplumu için kesinlikle tahammül edilemeyecek bir durum. Siyasi sorumluluk taşıyanlar bu sorunu çözmeli, çünkü bizi yönetenler onlar. Birçok gencin bağımsız bir hayata adım atmasını engelleyen konut sorunu, İspanya'da hayatı felce uğratıyor." ifadelerini kullandı.

Hükümet, kamuoyunu rahatlatacak bir kararname çıkarmak için müzakerelerini sürdürüyor

Azınlık sol koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ise sert önlemler getirilmesinde ısrarcı olan küçük ortak Sumar İttifakı ile hükümete dışarıdan destek veren küçük partileri ikna edebilmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Yatırım fonlarının konut satın almasının yasaklanması ve kiracılara gelir vergisi indirimi, evden tahliyelerin süreli şekilde durdurulması, sezonluk veya turistik kiralamalara düzenleme getirilmesi, evden zorla tahliyelerin engellenmesi, kira artışlarının kontrol altına alınması, devlet destekli konutlar inşa edilmesi ve ilk kez ev sahibi olacaklara doğrudan maddi destek gibi önlemler yürütülen siyasi müzakerelerin ana maddelerini oluşturuyor.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox partisi ise henüz konut kriziyle ilgili alınacak önlem paketini görmemesine rağmen hükümete destek vermeyeceğini açıkladı.

Gösterilere destek veren ve tepkileri haklı bulan hükümetin yarın çıkarması beklenen Kraliyet Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Kararnamenin kalıcı olabilmesi için ise 30 gün içinde Meclis tarafından onaylanması gerekecek.

Kararnamenin olası bir reddinde hükümetin düşmesi ve normal şartlarda 2027 ilkbaharında yapılacak genel seçimlerin erkene alınması riski de bulunuyor.

PP, Vox ve son dönemlerde hükümete desteğini çeken Katalonya için Birlik (Junts) partisi, konut kriziyle bağlantılı evden zorunlu tahliyeleri durdurmak için bu yasama döneminde hükümetin Meclise getirdiği 3 tasarıya da ret oyu vererek, yasallaşmasını engellemişti.

Konut krizinin sembolü Mari Carmen: "Cesur olun, mücadeleyi sürdürün ve size ait olanı savunun"

Ülkedeki konut krizinde sembol haline gelen ve 70 yıldır kirada oturduğu evden 23 Eylül'de mahkeme kararı ve polis zoruyla çıkartılan 87 yaşındaki Mari Carmen, kontrol amaçlı hastanede tutulmaya devam ediyor.

Bazı bakanların ve siyasetçilerin ziyaret ettiği Carmen, sosyal medya aracılığıyla hastanedeki yatağından yolladığı mesajında, "Orada, o kamp alanında olup mücadelede aranıza katılmayı çok isterdim. Ne yazık ki buna imkanım yok. Bu yüzden bulunduğum yerden hepinize sesleniyorum: Cesur olun, mücadeleyi sürdürün ve size ait olanı savunun. Dikkat edin, bünyeniz elverdiği ve devam etmek istediğiniz sürece kampı sürdürün. Tüm bunların başarılı bir sonuca ulaşmasını temenni ediyorum." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA