Eşref Amca'dan üzen karar! Yavaş adımlarıyla gönüllere taht kuran 97 yaşındaki usta dükkanını kapatıyor

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Bergama'nın sevilen isimlerinden Eşref Amca, 80 yıllık kahvaltı dükkanını kapatma kararı aldı.

BERGAMA'NIN SEVİLEN EŞREF AMCASI'NDAN VEDA

İzmir Bergama'da yaşayan 97 yaşındaki Eşref Amca, yıllardır hazırladığı yöresel kahvaltılarla ilçenin sevilen simgelerinden biri haline geldi. Yaklaşık 80 yıldır işlettiği dükkanında vatandaşları ağırlayan Eşref Amca, ilerleyen yaşı nedeniyle işletmesini kapatma kararı aldı. Yıllar boyunca sabahın erken saatlerinde dükkânının başına geçen Eşref Amca, yavaş hareketleri ve sakin tavırlarıyla da müşterilerinin gönlünde özel bir yer edindi.

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Eşref Amca'nın kahvaltı hazırladığı küçük dükkân, yalnızca lezzetleriyle değil, sıcak sohbetleriyle de biliniyordu. Yöresel ürünleri ve kendine has hazırladığı kahvaltıları tatmak isteyen vatandaşlar, yıllar boyunca bu adrese uğradı. Ancak 97 yaşındaki Eşref Amca'nın dükkanını kapatma kararı, onu yakından tanıyan ve yıllardır ziyaret eden müdavimlerini üzdü.