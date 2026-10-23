Samsun'un Ladik ilçesinde 11 dekarlık aronya bahçesi kuran gurbetçi hasada başladı

Fransa'da çalışan gurbetçi, memleketine faydalı olmak için Samsun'da 11 dekarlık alanda kurduğu aronya bahçesinde üretim yapmaya başladı.

Fransa'da bir fabrikada çalışan 54 yaşındaki Niyazi Küçük, 3 yıl önce memleketi Samsun'un Ladik ilçesine aronya bahçesi kurmaya karar verdi.

Hobi olarak başladığı aronya yetiştiriciliğini 11 dekarlık bahçede üretime dönüştüren Küçük, bahçeye gelen müşterilerin alacakları meyveyi kendileri seçerek toplamasını istiyor.

Küçük, AA muhabirine, emekliliğine 1 yıl kaldığını, daha sonra tamamen memleketi Ladik'e taşınmayı planladığını söyledi.

Fransa'dan dönünce boş kalmamak için şimdiden hazırlık yaptığını dile getiren Küçük, "Ladik ilçesi yazları serin, kışın ise soğuk bir yer. Onun için burada ne yetiştirebilirim diye araştırma yaptım. Önce hünnap yetiştirmek istedim ama buraya uygun olmadığı için başaramadım. Sonra aronyanın insanlara faydalı olan bir meyve olduğunu öğrendim. İnsanların da faydalanması ve bitkinin yaşadığım yere uyum sağlaması için bahçeme aronya dikmeye karar verdim." dedi.

"Ülkeme faydalı olayım istiyorum"

Küçük, 3 yıl önce diktiği fidelerin artık meyve vermeye başladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şu anda düşüncem insanların buraya gelip toplaması, yemesi, stres atması, toplayıp gitmesi. Yani müşterilerimiz gelsin, yesin, toplasın ve stres atsın istiyorum. Zaten aronya vitamin açısından içeriği zengin bir meyvedir. Sağlıklı bir şey olduğu için hem insanlar faydalansın hem kendim faydalanayım diye aronya diktim. Yıllardır Fransa'da çalıştıktan sonra biraz ülkeme çalışayım dedim."

Şu anda hasat mevsimi olduğunu dile getiren Küçük, "Çok güzel ürünlerimiz var. Tam kıvamında yani, çok tatlı şu anda. Önceden alınıp yeniyordu ama insanın ağzına buruk geliyordu. Şu anda çok mükemmel, lezzetli." diye konuştu.

Küçük, böyle bir bahçe kurduğu için kendisini eleştirenler olduğunu belirterek, "Bana diyorlar ki, 'Niye yatmıyorsun, gezmiyorsun?' Ben yatmayı, gezmeyi sevmiyorum, bahçeyle uğraşmayı istiyorum. Ülkeme faydalı olayım istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA