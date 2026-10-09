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Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları

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Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları Haber Videosunu İzle
Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları
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Issız bir alanda çadır kuran kadınların yanına yaklaşan adam, kadınların "Git" diye bağırıp sert tepki göstermesi üzerine paniğe kapılarak kaçtı.

Issız bir alanda kamp yapan kadınlar, gündüz vakti çadırlarının yakınına kadar gelen kimliği belirsiz bir şahsın varlığıyla tedirginlik yaşadı. Şahsın kendilerine doğru hamle yaptığını fark eden kadınlar, hiç tereddüt etmeden duruma müdahale etti.

ÇIĞLIKLARI DUYUNCA NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Kadınların hep bir ağızdan "Git!" diye bağırarak gösterdiği sert ve kararlı tepki karşısında neye uğradığını şaşıran adam, büyük bir paniğe kapıldı. Kadınların geri adım atmadığını gören şüpheli şahıs, arkasına bakmadan koşarak bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

habere bak hizaya gel:))

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

kadinlar alman Bayern lehçesi konušuyorlar, " ben kenarda yatarken birinin dišaridan bana dokunduğunu hissettim diyo biri , öbürüde soruyo nerene dokundu ?? öbürü ayaklarımın olduğu bölgeye diyo.

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Haber Yorumlarıgoksaluzuntas:

lütfen bırakın böyle saçma sapan haberleri.!

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıİrfan Esener:

er nasıl tıklatacaklar...

yanıt1
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Haber YorumlarıYahya Gültekin:

Ama karşılarına bir ayı çıksaydı çığlıklarla bu adamdan yardım isterlerdi ne işiniz var orada kadın başına gece fanfini finfonmu vardı kadın kadina

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Haber YorumlarıENDER DENİZ:

Yürü gittttttt

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Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Ne diyelim buna?

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