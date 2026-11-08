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İzmir Balçova'da evine iklimlendirme sistemi kuran kenevir yetiştiricisi tutuklandı

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İzmir Balçova'da evine iklimlendirme sistemi kuran kenevir yetiştiricisi tutuklandı
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İzmir'in Balçova ilçesinde evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle yasa dışı kenevir yetiştiren şüpheli, jandarma baskınında 1 kilo 219 gram skunk ve 4 kök kenevir bitkisiyle yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İzmir'in Balçova ilçesinde evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle yasa dışı kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında K.A'nın Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen baskında evde iklimlendirme sistemi kurulduğu tespit edildi, 1 kilo 219 gram skunk, 4 kök kenevir bitkisi ile iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.A. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA
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