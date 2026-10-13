Afyonkarahisar'da liseli öğrenciler, LORA-MESH projesiyle TEKNOFEST'te birinci oldu

Afyonkarahisar'da lise öğrencileri, depremde iletişim altyapısının devre dışı kalması durumunda enkaz altındaki afetzedelerle arama-kurtarma ekipleri arasında bağlantı kurulmasını sağlayan, internete ve baz istasyonlarına ihtiyaç duymadan çalışan LORA-MESH projesiyle TEKNOFEST'te birinci oldu.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Ömer Gökalan, Salih Sayar ve Ecrinnaz Kartal'dan oluşan SAYAR-TECH Takımı, öğretmenleri Hakan Yahya Akdeniz'in danışmanlığında yaklaşık 1,5 yılda geliştirdiği "Afetlerde iletişim altyapısının devre dışı kalması durumunda arama-kurtarma ekipleri ile enkaz altındaki vatandaşlar arasında iletişim kurulması" (LORA-MESH) projesiyle, TEKNOFEST'e katıldı.

Proje, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki finallerde, İnsanlık Yararına??????? Teknolojiler Yarışması'nda Lise Seviyesi Akıllı Teknolojiler ve Sistem Tasarımı kategorisinde birinci oldu.

Danışman öğretmen Akdeniz, AA muhabirine, projenin fikrinin öğrencisi Ömer Gökalan'ın 6 Şubat 2023'teki depremlerde enkaz altında kalan bir yakınının sesini dışarıya duyuramaması nedeniyle yaşadığı üzüntü üzerine ortaya çıktığını söyledi.

Yaptıkları çalışmalar sonucunda enkaz altından afet merkezine mesaj gönderebilen ve mesajları alıp afetzedeye iletebilen bir sistem geliştirdiklerini ifade eden Akdeniz, "Amacımız öncelikle 'deprem yaşandı, binamız yıkıldı' bilgisini merkeze ulaştırmak. Daha sonra bu binada kaç kişi var, bunun bilgisini vermek. Hatta cihazımızın içinde bir mikrodalga radar sensörü var. Bu da bina içinde kalan hareketli kişiler varsa onların bilgisini de dışarıya aktarıyor. Proje için her apartmanda merdiven dairelerinde bulunan sensörlü armatürleri kullanmayı tercih ettik." dedi.

"Cihaz hangi bölgeden çok mesaj geldiğine ve hangi binada çok insan bulunduğuna dair bize bir ısı haritası oluşturuyor"

Akdeniz, armatürlerin içinde bir LORA modülü (çok düşük güç tüketimiyle verileri kablosuz ve uzun mesafelere iletmeyi sağlayan bir elektronik haberleşme cihazı) olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"12 kilometre öteye bir mesaj gönderebiliyoruz. Modüle depremi algılayan ivmeölçer sensör ile mikro denetleyiciler ve hoparlör ekledik. Bu şekilde bir kart tasarladık. Bunun bir de yazılımını hazırladık. İstediğimiz binayı seçip, istediğimiz anonsu yaptırabiliyoruz. 'Durumun nedir, sesimi duyan var mı? gibi hazır mesajları içeriye anons olarak aktarabiliyoruz. Binanın içinde kaç kişi olduğunu cihazın içindeki radar sensörü ile tespit edebiliyoruz. Depremzedenin eğer yanında cep telefonu var ise internet olmasa dahi bizim cihazımıza bağlanıp tek tuşla kısa mesajlar gönderebiliyor. Bu şekilde cihaz hangi bölgeden çok mesaj geldiğine ve hangi binada çok insan bulunduğuna dair bize bir ısı haritası oluşturuyor."

Akdeniz, armatürlerin internete ve baz istasyonlarına ihtiyacı olmadan çalışabildiğini dile getirerek, sistemin 96 saat kendi piliyle ayakta kalabildiğini bildirdi.

-"Bu projeyi insanlık yararına yaptık ve gelişmesini gerçekten çok isteriz"

Elektrik ve Elektronik Bölümü 12. sınıf öğrencisi Ömer Gökalan, daha önce meydana gelen depremde enkaz altında kalan bir yakınının bina içerisinde sesini dışarıya duyurmakta yaşadığı sıkıntıları öğrendiğini anlattı.

Buradan hareketle arkadaşlarıyla bu anlamlı projeyi hazırladıklarını ifade eden Gökalan, "Deprem sonrasında sadece kendi tanıdıklarım için değil, bütün Türkiye'deki insanların enkaz altında hızlı şekilde bulunmasını isterim. Ben deprem altında kalan ve hayatını kaybeden kişilere çok üzülüyorum. O yüzden de bu proje birazcık bizim yaşadığımıza ön ayak oldu. Biz, bu projeyi insanlık yararına yaptık ve gelişmesini çok isteriz." dedi.

Öğrencilerden Salih Sayar da TEKNOFEST'te elde ettikleri birinciliğe çok mutlu olduklarını belirterek, projenin sahada yaygınlaşması için devlet büyükleri ve iş insanlarından destek beklediklerini vurguladı.

Okul Müdürü Şakir Gökhasan ise öğrencilere ve öğretmenlere ellerindeki her imkanı sunduklarına dikkati çekerek, TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarında yeni başarılara imza atacaklarına inandığını ifade etti.

Kaynak: AA