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Hentbol Erkekler Süper Lig'de Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beykoz'u 39-37 yendi

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşirli Spor Salonu'nda Beykoz Belediyespor'u 39-37 yendi. İlk yarıyı 20-16 önde tamamlayan Beykoz'a karşı ikinci yarıda üstünlük kuran Trabzon, sahadan galip ayrıldı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u 39-37 yendi.

Beşirli Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını konuk takım Beykoz Belediyespor, 20-16 önde tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında üstünlük sağlayan Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u 39-37 mağlup etti.

Kaynak: AA
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