Hentbol Erkekler Süper Lig'de Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beykoz'u 39-37 yendi

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beykoz'u 39-37 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşirli Spor Salonu'nda Beykoz Belediyespor'u 39-37 yendi. İlk yarıyı 20-16 önde tamamlayan Beykoz'a karşı ikinci yarıda üstünlük kuran Trabzon, sahadan galip ayrıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u 39-37 yendi.
Beşirli Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını konuk takım Beykoz Belediyespor, 20-16 önde tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında üstünlük sağlayan Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u 39-37 mağlup etti.
Kaynak: AA