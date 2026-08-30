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Balıkesirspor, Kaleci Arda Akbulut ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Balıkesirspor, Kaleci Arda Akbulut ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor, uzun süredir görüşme halinde olduğu kaleci Arda Akbulut ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin iki penaltısını kurtararak dikkat çekmişti. Kulüp Başkanı Mert Alper Acar'ın katıldığı imza töreninde, Arda Akbulut'a 'şanlı formamız altında başarılar' temennisinde bulunuldu.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Balıkesirspor, haziran ayından bu yana görüştüğü kaleci Arda Akbulut'a gecikmeli olarak kavuştu. Bal-Kes, 25 yaşındaki file bekçisiyle 2 yıllık özleşme imzaladı.

Trabzonspor'da yetişip Bandırmaspor, Adanaspor ve 1461 Trabzon'da da görev yapan 25 yaşındaki Arda Akbulut, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarında Galatasaray'ın Arjantinli eski yıldızı Mauro Icardi'nin üst üste iki penaltısını kurtarmıştı. Arda'nın imza törenine Başkan Mert Alper Acar katılırken kulüpten, "Balıkesirspor'umuz, geçtiğimiz sezon 2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor'un forması giyen 25 yaşındaki kaleci Arda Akbulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Arda Akbulut'a camiamıza hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" açıklaması yayınlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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