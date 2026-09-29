Edirne'de 70'lik Kenan Kırca'nın 15 yıldır armut bahçesinde yüzde 10 artış bekleniyor

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Edirne'de emekli olduktan sonra kurduğu bahçede 15 yıldır armut yetiştiren 70 yaşındaki Kenan Kırca, gençlerin meyveciliğe ilgisinin azalmasından yakınıyor.

Emekliliğinin ardından meyveciliğe yönelen Kırca, 200 armut ağacının bulunduğu bahçesinde Deveci armudu ve Haziran Güzeli çeşitlerini yetiştiriyor.

Organik tarım desteğinden de yararlanan Kırca, sıcak geçen sezona rağmen aldığı verimden memnun. Hasada hazırlanan Kırca'nın bahçesinde bu yıl ürün miktarında yaklaşık yüzde 10 artış bekleniyor.

Kırca, AA muhabirine, emekli olduktan sonra üretime devam etmek amacıyla bahçe kurmaya karar verdiğini söyledi.

Hünnap ve armut fidanları dikerek başladığı meyveciliği 15 yıldır sürdürdüğünü belirten Kırca, Edirne'nin armut yetiştiriciliğine uygun olduğunu ifade etti.

Sıcak havanın etkisini daha fazla sulama yaparak azaltmaya çalıştıklarını anlatan Kırca, güneş yanıklarına karşı da koruyucu uygulamalardan yararlandıklarını dile getirdi.

Kırca, "Bu yıl sıcak gitmesine rağmen meyveler güzel renk aldı. Hasattan memnunuz. Hasadımıza az kaldı, ürünlerimiz güzel, verim de güzel. Bu yıl yüzde 10 civarında bir artış var." dedi.

Ürünlerini ağırlıklı olarak yerel marketlere verdiklerini belirten Kırca, İstanbul'dan bireysel olarak armut almaya gelenlerin de bulunduğunu anlattı.

Üreticiden doğrudan yapılan satışın hem marketler hem de tüketiciler açısından avantaj sağladığını ifade eden Kırca, "Bizim sattığımız fiyat, tüccarın alım fiyatı olduğu için çok uygun geliyor. Hem market için uygun hem bize uygun. Tüketicilerimiz de ucuz olarak bunu yiyor." diye konuştu.

"Mutlaka zirai destek şart"

Armut yetiştiriciliğinin emek ve dikkat istediğini vurgulayan Kırca, özellikle hastalık ve zararlılarla mücadelede bilinçli hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden bu konuda destek aldıklarını belirten Kırca, zararlıların ekiplerin kontrolünde takip edildiğini ve ilaçlamanın buna göre yapıldığını ifade etti.

Kırca, "Armut üretiminde en büyük sorun, ilaçlamayı doğru ve dikkatli yapmak. Mutlaka zirai destek şart. Bu konuda bizim sıkıntımız yok." dedi.

Meyveciliğin zahmetli olmasına rağmen sürdürülmesi gerektiğini dile getiren Kırca, üretimin geleceği açısından gençlerin ilgisinin önemli olduğunu vurguladı.

Bölgede yeni meyve bahçelerinin kurulmadığını gözlemlediğini aktaran Kırca, şöyle konuştu:

"Gençler pek buna bulaşmak istemiyorlar. Genelde yaşlıya ve emekliye iş oluyor bu meyvecilik. Şu anda durgun gidiyor. Yeni bahçe duymuyorum kurulduğunu."

Kırca, bu nedenle gelecek yıllarda Edirne'deki armut üretiminde önemli bir artış beklemediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA