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Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı

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Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı
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Yeşilçam'ın 1970'li yıllara damga vuran oyuncularından Arzu Okay, yıllar sonraki görüntüsüyle yeniden dikkat çekti. Güzelliği ve cesur pozlarıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu, henüz 23 yaşındayken sinemayı bırakarak iş dünyasına adım atmıştı. Fransa'da kendisine yeni bir hayat kuran ve uzun süredir kameralardan uzak yaşayan Okay'ın kızı Eda aracılığıyla ortaya çıkan son dönem fotoğrafları, sevenlerini geçmişe götürdü.

  • Arzu Okay, 1970'li yıllarda 100'ü aşkın filmde rol alarak Yeşilçam'ın aranan kadın oyuncularından biri oldu.
  • Okay, 23 yaşında oyunculuğu bırakarak deri ve tekstil sektöründe çalışmaya başladı ve ardından Fransa'ya yerleşti.
  • Paris'te kendi işini kurup ihracat alanında faaliyet gösteren Okay, 70'li yaşlarında kızı Eda aracılığıyla paylaşılan son fotoğraflarıyla gündeme geldi.

Yeşilçam'ın cesur yıldızlarından Arzu Okay, yıllar içindeki değişimiyle yeniden dikkat çekti. Bir dönem sinemanın en tanınan yüzlerinden olan oyuncunun son hali kadar, beyazperdeyi bıraktıktan sonra kurduğu hayat da merak konusu oldu.

YEŞİLÇAM'IN EN DİKKAT ÇEKEN YILDIZLARINDANDI

Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Arzu Okay, 1970'li yıllarda rol aldığı filmlerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Güzelliği, oyunculuğu ve dönemin cesur yapımlarındaki rolleriyle tanınan Okay, kısa sürede Yeşilçam'ın aranan kadın oyuncularından biri haline geldi. 100'ü aşkın filmde rol alan ünlü oyuncu, sinema kariyerine oldukça genç yaşta başladı. Saklambaç gazetesinin düzenlediği Sinema Yüz Güzeli yarışmasını kazanması, Okay'ın sanat dünyasına adım atmasında önemli bir dönüm noktası oldu.

23 YAŞINDA SİNEMAYI BIRAKTI

Arzu Okay'ın hayatındaki en dikkat çekici kararlardan biri, kariyerinin henüz başındayken sinemadan uzaklaşması oldu. 23 yaşında oyunculuğu bırakma kararı alan Okay, hayatına farklı bir yön verdi. Sinema sektöründen ayrıldıktan sonra deri ve tekstil alanında çalışmaya başlayan ünlü isim, daha sonra Fransa'ya yerleşti. Paris'te kendi işini kurarak ticaret hayatına atılan Okay, ihracat alanında faaliyet gösterdi. Bir dönem işlerinin bozulması nedeniyle maddi sıkıntılar yaşasa da çalışmalarını sürdürerek yeniden toparlandı.

FRANSA'DA KENDİNE YENİ BİR HAYAT KURDU

Oyunculuk kariyerini geride bırakan Arzu Okay, uzun yıllar yaşamını Türkiye ile Fransa arasında sürdürdü. Paris'te kurduğu iş sayesinde sinema dünyasından tamamen farklı bir alanda çalıştı. Bir kız çocuğu annesi olan Okay, özel hayatını ve iş yaşamını kameralardan uzak tutmayı tercih etti. 

ARZU OKAY'IN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Şimdilerde 70'li yaşlarında olan Arzu Okay, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Ünlü oyuncunun son dönem fotoğrafları ise kızı Eda aracılığıyla sevenlerine ulaştı.

Kaynak: Haberler.com
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