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Esenler Erokspor, FIBA Avrupa Kupası'nda Rilski Sportist'i deplasmanda 94-62 yendi

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Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında deplasmanda Bulgaristan'ın Rilski Sportist ekibini 94-62 mağlup etti. Samakov Arena'da oynanan maçta rakibine üstünlük kuran İstanbul ekibi, grupta 2'de 2 yaptı.

Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ın Rilski Sportist ekibini deplasmanda 94-62 mağlup etti.

Bulgaristan'da bulunan Samakov Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-20 üstün bitiren Esenler Erokspor, devre sonunda soyunma odasına da 56-33 önde gitti.

İstanbul ekibi, üçüncü çeyreğini 69-44 üstün bitirdiği karşılaşmadan 94-62 galip ayrıldı.

Esenler Erokspor, böylece C Grubu'nda 2'de 2 yaptı.

Kaynak: AA
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