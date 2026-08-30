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Özdağ'dan 30 Ağustos mesajı: PKK'ya af ve paralel devlet düzenlemeleri ülkeyi sürüklüyor

Özdağ'dan 30 Ağustos mesajı: PKK'ya af ve paralel devlet düzenlemeleri ülkeyi sürüklüyor
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin en büyük tehdit olarak 'ağır çekim yıkım' ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Özdağ, Gazi Meclis eliyle PKK'ya af çıkarıldığını ve örgütün paralel devlet kurmasına zemin hazırlayacak düzenlemelere gidildiğini öne sürerek, 'Milleti ve devleti yine Türk milletinin iradesi kurtaracak' dedi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında "İstiklal Harbini kazanan ve Cumhuriyeti kuran Gazi Meclis eli ile PKK terör örgütüne af çıkarılmakla kalınmıyor, PKK'nın paralel devlet kurmasını sağlayacak düzenlemelere doğru ülkemiz sürükleniyor. Milleti ve devleti yine Türk milletinin iradesi kurtaracak. Nice 30 Ağustosları şan ve şerefle kutlayacağız" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "30 Ağustos 2026'da Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 104. Yıldönümünü kutlarken Türkiye Cumhuriyetinin 30 Ağustos 1922'den buyana karşı karşıya olduğu en büyük yaşamsal tehdit olan ağır çekim yıkım ile karşı karşıya. İstiklal Harbini kazanan ve Cumhuriyeti kuran Gazi Meclis eli ile PKK terör örgütüne af çıkarılmakla kalınmıyor, PKK'nın paralel devlet kurmasını sağlayacak düzenlemelere doğru ülkemiz sürükleniyor. Milleti ve devleti yine Türk milletinin iradesi kurtaracak. Nice 30 Ağustosları şan ve şerefle kutlayacağız" ifadesini kullandı.

Özdağ'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi:

"Zamanı durduramazsın ama akışını değiştirebilirsin. O gün bu çarklar başka türlü dönmeye başladı. Çünkü bir millet kendi tarihini kendi yazmaya karar verdi. Asırlar geçse de o çarklar hep Türk milletinin zaferi için dönecek."

Kaynak: ANKA
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