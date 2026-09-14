Çin, Tayvan ile temas grubu kuran Panamalı vekillere "tek Çin" ilkesine uyma çağrısı yaptı

Çin yönetimi, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan ile parlamentolar arası temas grubu kuran Panamalı milletvekillerine, tek Çin ilkesine uyma çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Panama ile Tayvan arasında parlamentolar arası temas grubu kurulmasının "tek Çin" ilkesini ihlal ettiğini belirtti.

Çin'in kendisiyle diplomatik ilişkisi olan ülkelerin Tayvan ile herhangi bir biçimde resmi temas kurmasına karşı olduğunu ve dış güçlerin iç işlerine karışmasına izin vermeyeceğini ifade eden Sözcü Guo, "Dünyada yalnızca tek bir Çin vardır ve Tayvan da onun ayrılmaz parçasıdır. Siyasileri bu gerçek resmi görmeye davet ediyoruz. Tayvan konusunda çizgiyi aşmanın ciddi sonuçları olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sözcü Guo, Panama hükümetinin dış politikasının yürütme tarafından belirlendiği ve bir temas grubu kurulmasının hükümetin buna onay verdiği anlamına gelmediğine yönelik açıklamasını not ettiklerini, Panama'nın tek Çin ilkesine gerçek eylemlerle bağlı kalarak Çin-Panama ilişkilerinin siyasi temelini koruyacağını umduklarını söyledi.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın diplomatik ilişkiler kurmasına, BM ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA