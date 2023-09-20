Kocasinan Haberleri - Kocasinan Haber - Haberler

Kocasinan Haberleri
Kocasinan haber, Kocasinan son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Kocasinan Belediye Başkanı Erkilet Millet Bahçesi'ndeki Çalışmaları Kontrol Etti
Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye'de kendi imkanlarıyla dönüşüm yapan tek belediyeyiz"
Kayseri'de silahlı saldırıda şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Ayten Ceren Kahraman Türkiye İkincisi Oldu
Bahçelievler'de düzenlenen Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Taş birinci oldu
Mustafa Taş, Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını kazandı
Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği 18. Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşleri başladı
Kocasinan Yağlı Pehlivan Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Kocasinan Yağlı Pehlivan Güreşleri izle!
Bahçelievler Belediye Başkanı İçişleri Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanını Yağlı Güreşlere Kırmızı Dipli Mumla Davet Etti
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde cinayet! Polis memuru tartıştığı teknikere kurşun yağdırdı
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, fidanlıkta incelemelerde bulundu
Kayseri'de tır yakıt deposu patlamasında ağır yaralanan usta hayatını kaybetti
Gündemin nabzını tutan Haberler.com, Kayseri ili Kocasinan ilçesi sayfası ile Kayseri ili Kocasinan ilçesine ait güncel haberleri, fotoğrafları ve sondakika gelişmelerini sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait sanat, spor, politika, magazin ve eğitim konusunda yaşanan gelişmelerine yer veren şehir sayfalarında Kayseri ili Kocasinan ilçesi günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerini anlık olarak takip etme imkânı sunan Haberler.com, Kayseri ili Kocasinan ilçesi sayfasında sunduğu detay bilgilerle tüm gelişmeleri aktarıyor. Kolay ve hızlı şekilde ulaşacağınız ayrıntılı bilgilerle tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.