Kocasinan Haberleri - Kocasinan Haber - Haberler

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Kocasinan Haberleri

Kocasinan haber, Kocasinan son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kiracı, oturduğu evi yaktıktan sonra kaçtı

Kiracı, oturduğu evi yaktıktan sonra kaçtı

Kocasinan - 2 Dakika Önce
Kiracı Tartışma Sonrası Evini Ateşe Verdi

Kiracı Tartışma Sonrası Evini Ateşe Verdi

Kocasinan - 12 Dakika Önce
Kocasinan Belediye Başkanı Erkilet Millet Bahçesi'ndeki Çalışmaları Kontrol Etti

Kocasinan Belediye Başkanı Erkilet Millet Bahçesi'ndeki Çalışmaları Kontrol Etti

Kocasinan - Dün 15:00
Kezban Tecik, Süs Kabaklarından Gelir Sağlıyor

Kezban Tecik, Süs Kabaklarından Gelir Sağlıyor

Kocasinan - Dün 11:04
Kayseri'de 4. OSB İstişare Toplantısı Düzenlendi

Kayseri'de 4. OSB İstişare Toplantısı Düzenlendi

Kocasinan - 18.09.2023
Başkan Çolakbayrakdar: 'Türkiye'de kendi imkanlarıyla dönüşüm yapan tek belediyeyiz'

Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye'de kendi imkanlarıyla dönüşüm yapan tek belediyeyiz"

Kocasinan - 18.09.2023
Ejder İş Makineleri Kayserigücü, Kocasinan Şimşekspor'u mağlup etti

Ejder İş Makineleri Kayserigücü, Kocasinan Şimşekspor'u mağlup etti

Kocasinan - 18.09.2023
ASKF Yeni Sezonda Ahde Vefa Örneği Gösterdi

ASKF Yeni Sezonda Ahde Vefa Örneği Gösterdi

Kocasinan - 18.09.2023
Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

Kocasinan - 18.09.2023
Alkollü sürücünün kaza yapması sonucu 4 kişi yaralandı

Alkollü sürücünün kaza yapması sonucu 4 kişi yaralandı

Kocasinan - 18.09.2023
Kayseri'de trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Kayseri'de trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Kocasinan - 18.09.2023
Şehit polis Akpınar son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis Akpınar son yolculuğuna uğurlandı

Kocasinan - 17.09.2023
ŞEHİT POLİS MEMURU AKPINAR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT POLİS MEMURU AKPINAR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kocasinan - 17.09.2023
Kayseri'de silahlı saldırıda şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de silahlı saldırıda şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kocasinan - 17.09.2023
Şehit polis Akpınar son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis Akpınar son yolculuğuna uğurlandı

Kocasinan - 17.09.2023
Kocasinan Belediyesi Engelli Çocuklar İçin Okul Yapıyor

Kocasinan Belediyesi Engelli Çocuklar İçin Okul Yapıyor

Kocasinan - 17.09.2023
Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Ayten Ceren Kahraman Türkiye İkincisi Oldu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Ayten Ceren Kahraman Türkiye İkincisi Oldu

Kocasinan - 17.09.2023
Kayseri U14 Liginde heyecan başladı

Kayseri U14 Liginde heyecan başladı

Kocasinan - 17.09.2023
Kıraathane baskınında vurulan polis, 34 gün sonra şehit oldu (2)

Kıraathane baskınında vurulan polis, 34 gün sonra şehit oldu (2)

Kocasinan - 17.09.2023
Kayseri'de otomobilin çarptığı genç yaralandı

Kayseri'de otomobilin çarptığı genç yaralandı

Kocasinan - 16.09.2023
Kayseri'de silahlı saldırıda yaralanan polis memuru şehit oldu

Kayseri'de silahlı saldırıda yaralanan polis memuru şehit oldu

Kocasinan - 16.09.2023
Kıraathane baskınında vurulan polis, 34 gün sonra şehit oldu

Kıraathane baskınında vurulan polis, 34 gün sonra şehit oldu

Kocasinan - 16.09.2023
Kayseri'de silahlı saldırıda yaralanan polis memuru 34 gün sonra şehit oldu

Kayseri'de silahlı saldırıda yaralanan polis memuru 34 gün sonra şehit oldu

Kocasinan - 16.09.2023
Bahçelievler'de düzenlenen Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Taş birinci oldu

Bahçelievler'de düzenlenen Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Taş birinci oldu

Kocasinan - 16.09.2023
Kocasinan Yağlı Güreşlerinde Mustafa Taş birinci oldu

Kocasinan Yağlı Güreşlerinde Mustafa Taş birinci oldu

Kocasinan - 16.09.2023
Kayseri'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kocasinan - 16.09.2023
Mustafa Taş, Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını kazandı

Mustafa Taş, Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını kazandı

Kocasinan - 16.09.2023
Kayseri'de Emniyet Binasında Tartıştığı Teknikeri Öldüren Polis Tutuklandı

Kayseri'de Emniyet Binasında Tartıştığı Teknikeri Öldüren Polis Tutuklandı

Kocasinan - 16.09.2023
Bahçelievler'de 18. Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşleri Başladı

Bahçelievler'de 18. Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşleri Başladı

Kocasinan - 16.09.2023
Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği 18. Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşleri başladı

Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği 18. Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşleri başladı

Kocasinan - 16.09.2023
Kocasinan Yağlı Pehlivan Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Kocasinan Yağlı Pehlivan Güreşleri izle!

Kocasinan Yağlı Pehlivan Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Kocasinan Yağlı Pehlivan Güreşleri izle!

Kocasinan - 16.09.2023
A Milli Kadın Voleybol Takımı Porto Riko'yu mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı Porto Riko'yu mağlup etti

Kocasinan - 16.09.2023
Kayseri'de altyapı çalışması sırasında toprak kayması: İşçi yaralandı

Kayseri'de altyapı çalışması sırasında toprak kayması: İşçi yaralandı

Kocasinan - 15.09.2023
Polis Memuru, Tartışma Sonucu Teknikeri Tabancayla Öldürdü

Polis Memuru, Tartışma Sonucu Teknikeri Tabancayla Öldürdü

Kocasinan - 15.09.2023
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yeşil Alanları İnceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yeşil Alanları İnceledi

Kocasinan - 15.09.2023
Bahçelievler Belediye Başkanı İçişleri Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanını Yağlı Güreşlere Kırmızı Dipli Mumla Davet Etti

Bahçelievler Belediye Başkanı İçişleri Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanını Yağlı Güreşlere Kırmızı Dipli Mumla Davet Etti

Kocasinan - 15.09.2023
Kayseri'nin yetiştirdiği kaleci Güven Yılmaz futbolu bıraktı

Kayseri'nin yetiştirdiği kaleci Güven Yılmaz futbolu bıraktı

Kocasinan - 15.09.2023
Kayseri'de Polis Memuru, Emniyet Binasında Tartıştığı Teknikeri Öldürdü

Kayseri'de Polis Memuru, Emniyet Binasında Tartıştığı Teknikeri Öldürdü

Kocasinan - 14.09.2023
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde cinayet! Polis memuru tartıştığı teknikere kurşun yağdırdı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde cinayet! Polis memuru tartıştığı teknikere kurşun yağdırdı

Kocasinan - 14.09.2023
Bahçelievler'de Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşleri Heyecanı

Bahçelievler'de Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşleri Heyecanı

Kocasinan - 14.09.2023
İmamoğlu: İttifak süreci müzakereye açık olmalı

İmamoğlu: İttifak süreci müzakereye açık olmalı

Kocasinan - 14.09.2023
Hayata Dokunanlar Derneği, ihtiyaç sahiplerinin yanında

Hayata Dokunanlar Derneği, ihtiyaç sahiplerinin yanında

Kocasinan - 14.09.2023
İmamoğlu: İttifak süreci müzakereye açık olmalı

İmamoğlu: İttifak süreci müzakereye açık olmalı

Kocasinan - 14.09.2023
Başpehlivanlar, Bahçelievler'de er meydanına çıkıyor

Başpehlivanlar, Bahçelievler'de er meydanına çıkıyor

Kocasinan - 14.09.2023
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, fidanlıkta incelemelerde bulundu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, fidanlıkta incelemelerde bulundu

Kocasinan - 14.09.2023
Kocasinan Belediyesi, asfalt freze aracıyla çalışmalara başladı

Kocasinan Belediyesi, asfalt freze aracıyla çalışmalara başladı

Kocasinan - 13.09.2023
Kayseri'de Hırsızlık Girişimi: Camide Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Kayseri'de Hırsızlık Girişimi: Camide Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Kocasinan - 13.09.2023
Kayseri'deki patlamada acı haber: Ağır yaralanan usta hayatını kaybetti

Kayseri'deki patlamada acı haber: Ağır yaralanan usta hayatını kaybetti

Kocasinan - 12.09.2023
Kayseri'de tır yakıt deposu patlamasında ağır yaralanan usta hayatını kaybetti

Kayseri'de tır yakıt deposu patlamasında ağır yaralanan usta hayatını kaybetti

Kocasinan - 12.09.2023
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Kocasinan - 12.09.2023

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