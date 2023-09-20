Kocasinan Haberleri - Kocasinan Haber - Haberler

Bahçelievler Belediye Başkanı İçişleri Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanını Yağlı Güreşlere Kırmızı Dipli Mumla Davet Etti

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