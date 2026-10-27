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Kayseri Kocasinan'da otomobil üniversite öğrencisini ağır yaraladı, sürücü gözaltında

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Kayseri Kocasinan'da otomobil üniversite öğrencisini ağır yaraladı, sürücü gözaltında
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisine otomobil çarptı. Ağır yaralanan öğrenci Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, S.T. (32) yönetimindeki 38 BU 308 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi A.E.'ye (19) çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de A.E.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. A.E.'nin hayat tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü S.T.'de ekipler tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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