Kayseri Süper Amatör Küme'de 3. hafta 5 maçta atılan 20 golle tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 3. hafta 5 maçta atılan 20 golle tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kayseri Süper Amatör Küme'de 3. hafta geride kalırken oynanan 5 maçta toplam 20 gol atıldı. Hacılar Erciyesspor, Kocasinan Ülküspor'u 5-0 yendi. 4. hafta karşılaşmaları 15 Kasım Pazar günü oynanacak.
Kayseri Süper Amatör Küme'de 3. hafta tamamlandı.
Kayseri Amatör Küme'de oynanan 5 maç ile 3. hafta geride kalırken, toplam 20 gol atıldı. Süper Amatör Küme, 15 Kasım Pazar günü oynanacak olan 4. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Süper Amatör Küme'de 3. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Erciyes Esen Makina FK 2-0 Kayseri Atletikspor
Hacılar Erciyesspor 5-0 Kocasinan Ülküspor
G.O.Paşaspor 1-3 Büyük Toramanspor
Develispor 2-1 Amaratspor
Argıncıkspor 3-3 Döğergücü FK
Kayseri Yolspor (BAY)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı