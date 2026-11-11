Kayseri Süper Amatör Küme'de 3. hafta 5 maçta atılan 20 golle tamamlandı

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Kayseri Süper Amatör Küme'de 3. hafta tamamlandı.

Kayseri Amatör Küme'de oynanan 5 maç ile 3. hafta geride kalırken, toplam 20 gol atıldı. Süper Amatör Küme, 15 Kasım Pazar günü oynanacak olan 4. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Süper Amatör Küme'de 3. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Erciyes Esen Makina FK 2-0 Kayseri Atletikspor

Hacılar Erciyesspor 5-0 Kocasinan Ülküspor

G.O.Paşaspor 1-3 Büyük Toramanspor

Develispor 2-1 Amaratspor

Argıncıkspor 3-3 Döğergücü FK

Kayseri Yolspor (BAY)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı