Kayseri'de bir kişiyi pompalı tüfekle öldüren sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinin önünde bir kişiyi pompalı tüfekle başından vurarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de 22 Ekim 2025 tarihinde Eyüp Kaplan'ın evinin önünde pompalı tüfekle öldürülmesi olayıyla ilgili Ö.G. ve S.Ş.'nin yargılanmasına Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Eyüp Kaplan'ın ailesi ve sanıklar Ö.G. ve S.Ş. katıldı. Eyüp Kaplan'ın ailesinin avukatı, savcılık mütalaasına karşı söz alarak mütalaanın ailenin acısını hafifletmekten uzak olduğunu ve kamu vicdanını yaraladığını söyledi. Dosyadaki mesaj kayıtları, tanık beyanları ve olay yeri görüntülerinin tasarlayarak öldürme ve azmettirme suçlarını ortaya koyduğunu savunan avukat, sanık S.Ş.'nin Eyüp Kaplan'ı tehdit ettiğinin kayıtlarda görüldüğünü belirtti. Avukat, sanık Ö.G'nin aracın arka koltuğundan aldığı tüfekle yürüyen Eyüp Kaplan'a arkadan dört el ateş ettiğini ve ölümüne neden olduğunu ifade etti. S.Ş.'nin olay yerinde tesadüfen bulunmadığını savunan avukat, taraflar arasındaki husumetin Eyüp Kaplan'ın kız arkadaşına gönderdiği tehdit mesajlarıyla bağlantılı olduğunu dile getirdi. Eyüp Kaplan'ın ailesi de şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

Sanık S.Ş'nin avukatı, savcılık mütalaasına katıldıklarını belirterek müvekkilinin suçu işlemediğini savundu. Silahın ateşlendiği sırada müvekkilinin darbedildiğini öne süren avukat, beraat talebinde bulundu. Sanık Ö.G'nin avukatı ise müvekkilinin maktulle çocukluk arkadaşı olduğunu ve aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını ileri sürdü. Olayın bir arbede sırasında yaşandığını savunan avukat, müvekkilinin kavgayı sona erdirmek amacıyla önce yere, ardından havaya ateş ettiğini iddia etti. Eyüp Kaplan'ın elinde bıçak bulunduğunu ve uyuşturucu madde etkisinde olduğunu öne süren avukat, müvekkilinin eyleminin meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesini istedi. Beraat talebinin kabul edilmemesi halinde ise suçun taksirle öldürme olarak değerlendirilmesini talep etti.

Sanık Ö.G, olayın bu şekilde sonuçlanmasını istemediğini belirterek pişman olduğunu söyledi.

Sanık S.Ş. ise olayın kamera kayıtlarını ortaya çıkaran kişinin kendisi olduğunu savunarak daha önce tehdit edildiğini, Eyüp Kaplan'ın kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdü. S.Ş., "Olayda asıl mağdur benim. Ben gerçekleri anlatıyorum. Adaletinize sığınıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık S.Ş'nin konut dokunulmazlığının ihlali, yağma ve kasten öldürme suçlarından beraatına karar verdi. Sanık hakkındaki adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı.

Sanık Ö.G ise uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından beraat etti. Eyüp Kaplan'ı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Ö.G'nin cezası, iyi hal indirimi uygulanarak 25 yıla düşürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı