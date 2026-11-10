Kayseri Süper Amatör'de lider Hacılar Erciyesspor, Ülküspor'u 5-0 yenip 3'te 3 yaptı

Kayseri Süper Amatör'de lider Hacılar Erciyesspor, Ülküspor'u 5-0 yenip 3'te 3 yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 3. haftasında lider Hacılar Erciyesspor, Kocasinan Ülküspor'u 5-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Goller Ömer Faruk Karadoğan, Batuhan Duran, Mevlüt Metin, Dursun Erdem Yıldız ve Arda Burak Avcı'dan geldi.
Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin 3. haftasında lider Hacılar Erciyesspor, rakibi Kocasinan Ülküspor'u 5-0 skorla farklı mağlup ederek 3'de 3 yaptı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Furkan Ulu, Ersin Öztürk, Harun Soyeşik
Kocasinan Ülküspor: M. Enes Yıldız, Hanifi Can Söğüt, Enes Kaya (Muhammed Talha Yıldırım dk. 70), Abdullah Budak, Abdulsamet Bozüslü, Yusuf Göktaş, Memduh Elbistan, Kadir Aygül, Muhsin Gürhan (Muhammed Sefa Uludağlar dk. 58), Yunus Emre Akkaya (Yusuf Eroğlu dk. 58), Bayrak Çiçek (Bedirhan Öztürk dk. 62)
Hacılar Erciyesspor: Yakuphan Kocaoğlu, Talha Karaevli, Ömer Faruk Karadoğan, Can Ölçer ( Arda Burak Avcı dk. 77), Mahir Işkın (Dursun Erdem Yıldız dk. 46), Batuhan Duran, Berat İşkol, Melih Akça (Abdullah Gürbüz dk. 46), Said Emre Gündoğan, Furkan Yiğit Yılmaz (Mustafa Enes İl dk. 77), Batuhan Kaya (Mevlüt Metin dk. 46)
Goller: Ömer Faruk Karadoğan (dk. 36), Batuhan Duran (dk. 57), Mevlüt Metin (dk. 61), Dursun Erdem Yıldız (dk. 76), Arda Burak Avcı (dk. 80) (Hacılar Erciyesspor)