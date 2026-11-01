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Kayseri Kocasinan'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

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Kayseri Kocasinan'da Argıncık Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, trafikte tehlike yaratan yakınları fark edip sağlık ekiplerine bildirdi; gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Argıncık Mahallesi'nde Y.A. ile Y.E, arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan Y.A'yı yakınları hastaneye götürmek istedi.

Kocasinan Bulvarı'nda otomobilleriyle trafikte tehlike yaratan yaralı yakınlarını fark eden polis, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralı Y.A, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine sevk edildi.

Gözaltına alınan şüpheli Y.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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