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Kayseri Kocasinan'da kurşunlanan iş yerinin zanlıları aranıyor

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Kayseri Kocasinan'da kurşunlanan iş yerinin zanlıları aranıyor
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerinin kurşunlandığı ihbarı üzerine polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Dükkanın dün kiralandığı ve şüphelilerin iş yeri sahibine dükkanı kurşunlayacaklarını söylediği öğrenildi.

Kayseri'de bir iş yerini kurşunlayan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bir iş yerinin kurşunlandığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İş yerinde inceleme yapan ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, dükkanın dün kiralandığı ve kurşunlama öncesinde zanlıların iş yeri sahibinin yanına gelerek dükkanı kurşunlayacaklarını söyledikleri öğrenildi.

Kaynak: AA
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