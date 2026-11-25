Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde trafikte çıkan tartışmada otomobilden inen sürücü motosiklet sürücüsüne biber gazıyla saldırdı. Biber gazlı saldırı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, sürücüye 180 bin TL ceza yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana gelen olayda, 35 DDV 924 plakalı otomobilin sürücüsü O.I. ile ismi ve plakası öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışma sonrası araçtan inen O.I. motosiklet sürücüsüne biber gazıyla saldırdı. Motosiklet sürücüsünün otomobilin aynasına vurduğunu iddia eden O.I.'ya 'saldırı amaçlı araçtan inmek' suçundan 180 bin TL idari para cezası yazıldı. Ayrıca O.I.'nın ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, otomobilse. 60 gün trafikten men edildi.

Öte yandan, otomobil sürücüsü O.I.'nın biber gazlı saldırısı bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı