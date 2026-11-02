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Kocasinan Ülküspor, Argıncıkspor'u 2-0 yenip ikinci galibiyetini aldı

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Kocasinan Ülküspor, Argıncıkspor'u 2-0 yenip ikinci galibiyetini aldı
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Kayseri Süper Amatör Küme'nin 2. haftasında Kocasinan Ülküspor, Argıncıkspor'u 2-0 mağlup etti. Muhsin Gürhan ve Abdullah Budak'ın golleriyle ikinci galibiyetini alan Kocasinan Ülküspor, Argıncıkspor'a ise ilk mağlubiyetini yaşattı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor, ligin 2. haftasında Argıncıkspor'u 2-0 mağlup etti. Argıncıkspor ilk mağlubiyetini alırken, Kocasinan Ülküspor ise ikinci galibiyetini aldı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Furkan Emre Arslan, Aykut Cem Bulut, Harun Soyeşik

Argıncıkspor: Kemal Çelik, Ozan Arslan Kahriman, Kaan Aşık, Yavuz Selim Kılıçaslan, Hacı Mert Cingöz, Menduh Çökük (Muhammed Aksan dk. 55), Süleyman Çetiner (Gökdeniz Albostan dk. 46), Alper Arda Karakoç (Şahin Topuz dk. 74), Yusuf Aslan (Sezai Küçük dk. 74), Eren Çem Çelebi, Tahir Can Çeçen

Kocasinan Ülküspor: M. Enes Yıldız, Enes Kaya, Erdem Demir (Muhsin Gürhan dk. 9), Abdullah Budak, Abdulsamet Bozüslü, Yunus Emre Akkaya (Muhammed Talha Yıldırım dk. 46), Memduh Elbistan (Muhammed Sefa Uludağlar dk. 86), Yusuf Göktaş (Emirhan Özkul dk. 46), Hanifi Can Söğüt, Kadir Aygül, Bayram Çiçek

Goller: Muhsin Gürhan (dk. 44), Abdullah Budak (dk. 73) (Kocasinan Ülküspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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