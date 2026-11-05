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Kayseri Kocasinan'da apartman dairesindeki yangın söndürüldü, soruşturma başlatıldı

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Kayseri Kocasinan'da apartman dairesindeki yangın söndürüldü, soruşturma başlatıldı Haber Videosunu İzle
Kayseri Kocasinan'da apartman dairesindeki yangın söndürüldü, soruşturma başlatıldı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Sahabiye Mahallesi Boylar Caddesi'ndeki bir apartmanın birinci katında bulunan dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu evde polis inceleme yaparken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Boylar Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kısa süre içerisinde itfaiye ekipler tarafından söndürülürken, kontrol altına alındı. Polis ekipleri de maddi hasarın oluştuğu evde inceleme yaptı. Evden çıkan alevlerde çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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