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Kayseri Kocasinan'da kafeteryada kadınlar arasında bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Tuna Life AVM'deki kafeteryada kadınlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir alışveriş merkezinde bulunan kafeteryada kadınlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Bağışlı Sokak'taki Tuna Life AVM'de bulunan bir kafeteryada iki grup kadın arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda E.K., bacağından bıçaklanması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri E.K.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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