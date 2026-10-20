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Kayseri Kocasinan'da otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç öldü

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tramvay durağına giderken otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti; gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

B.C.A. idaresindeki 38 DT 742 plakalı otomobil, Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda tramvay durağına gitmek isteyen İsmail Ç'ye (18) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail Ç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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