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Kayseri Kocasinan'da Emre Ö., arkadaşı Ahmet S.'yi bıçakla yaralayıp kaçtı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde saat 17.30 sıralarında Emre Ö., tartıştığı arkadaşı Ahmet S.'yi bıçakla yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KAYSERİ'de Emre Ö., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı arkadaşı Ahmet S.'yi bıçakla yaraladı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Havuzbaşı Sokak'ta 3 katlı binada meydana geldi. Ahmet S. ile arkadaşı Emre Ö. arasında tartışma çıktı. Kısa süreye büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet S., arkadaşı Emre Ö. tarafından bıçakla yaralandı. Yaralı, yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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