Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri'de iş yeri kurşunlamasında yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de iş yeri kurşunlamasında yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı Haber Videosunu İzle
Kayseri'de iş yeri kurşunlamasında yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışmada 4 kişi suç aletiyle yakalandı. Yakalananlardan 1'i tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, iş yeri kurşunlama olayına karıştığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayla ilgili İ.Ş.K. (23), D.Y. (18), O.K (19) ve P.Y. (19) suç aleti ile birlikte yakalandı.

Yakalanan şahıslardan İ.Ş.K. "Mala Zarar Verme ve Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması" suçlarından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Protokolde gergin anlar! Yeni Partili vekiller Cemil Tugay’ın elini sıkmadı

Protokolde gergin anlar! Yeni Partili vekillerden Tugay'a olay hareket
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar

Fener taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye

Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
Mbappe'nin bir sözü ortalığı karıştırdı! Formalarını yaktılar

Dünyaca ünlü isim bu gidişle geceleri rahat yatamayacak
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi başladı! Göztepe öncesi acil toplantı

Kuyt'tan Göztepe öncesi acil toplantı
Tüfekle ateş açtı, husumetlisinden kaçarken bıçakla yaralandı

Biri tüfekle geldi, biri bıçakla! Sonrası çok fena
Bakım sırasında dehşet! Asansör halatı koptu, 2 işçi kabinle düştü

Tam da bakım sırasında oldu! Birinin durumu kritik
Mourinho'nun muhabire bakışı olay oldu

Koskoca Mourinho kameralara böyle yakalandı!