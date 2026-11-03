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Kayseri Kocasinan'da otomobil tramvay yoluna girince sürücü yaralandı

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Kayseri Kocasinan'da otomobil tramvay yoluna girince sürücü yaralandı Haber Videosunu İzle
Kayseri Kocasinan'da otomobil tramvay yoluna girince sürücü yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Sahabiye Mahallesi Sivas Caddesi'nde otomobilin tramvay yoluna girmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada tramvay yolundaki güvenlik bariyeri zarar görürken yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı; polis inceleme yaptı, soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin tramvay yoluna girmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, S.S. idaresindeki 38 NS 500 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tramvay yoluna girdi. Kazada sürücü yaralanırken, tramvay yolundaki güvenlik bariyeri de zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Maddi hasarın oluştuğu araçta çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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