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Kocasinan Şimşekspor, PGL 3. Grup'ta Nevşehir deplasmanında 3-0 mağlup oldu

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Kocasinan Şimşekspor, PGL 3. Grup'ta Nevşehir deplasmanında 3-0 mağlup oldu
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PGL 3. Grup'ta mücadele eden Kocasinan Şimşekspor, ligin 5. haftasında deplasmanda Nevşehir Kapadokya Gücü'ne 3-0 mağlup oldu. Geride kalan 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan sarı-siyahlılar, 9 puanla 5. sırada yer aldı.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, ligin 5. haftasında ikinci mağlubiyetini aldı.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta mücadele eden Kocasinan Şimşekspor, dün deplasmanda oynadığı maçta Nevşehir Kapadokya Gücü Sportif Faaliyet Spor Kulübü'ne 3-0 mağlup oldu. Geride kalan 5. hafta sonunda 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Kocasinan Şimşekspor, 9 puanla 5. sırada yer aldı. Nevşehir Kapadokya Gücü Sportif Faaliyet Spor Kulübü maçını geride bırakan Kocasinan Şimşekspor, hafta sonu oynayacağı Derinkuyugücü maçı hazırlıklarına bugün Teknik Direktör Rasim Aykurt nezaretinde start verecek.

Sarı-siyahlılar ligin 6. haftasında 15 Kasım 2026 Pazar günü sahasında Nevşehir ekibi Derinkuyugücü ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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