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Kayseri Kocasinan'da iddiaya göre mangal kıvılcımı 2 katlı evin çatısını tutuşturdu

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Kayseri Kocasinan'da iddiaya göre 2 katlı evin balkonunda yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çatıda yangın çıktı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında hasar oluştu, soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de iki katlı bir evde balkonda yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcım nedeniyle evin çatısında yangın çıktı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kocasinan İlçesi Argıncık Mahallesi 165'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 katlı evin balkonunda yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çatıda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle hasar meydana gelirken soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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