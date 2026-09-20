Kayseri Kocasinan'da iddiaya göre mangal kıvılcımı 2 katlı evin çatısını tutuşturdu

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KAYSERİ'de iki katlı bir evde balkonda yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcım nedeniyle evin çatısında yangın çıktı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kocasinan İlçesi Argıncık Mahallesi 165'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 katlı evin balkonunda yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çatıda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle hasar meydana gelirken soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı