Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayan kadın gözaltına alındı. Hafif şekilde yaralanan şahıs da sağlık ekiplerinin ayakta müdahalesinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde 3 katlı binanın birinci katındaki ikamette meydana gelen olayda A.Ö. (62) ile kadın arkadaşı T.G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine T.G., bıçakla A.Ö.'yü boynundan yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hafif şekilde yaralanan A.Ö.'ye ayakta müdahale etti. Sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddeden A.Ö., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şüpheli T.G. de ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı