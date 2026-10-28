Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Esen, her çocuğun uygun eğitim hakkı olduğunu söyledi

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, psikolojik danışma ve rehberlik ile özel eğitim alanlarında düzenlenen eğitim programları hakkında yaptığı açıklamasında, "Her çocuk özeldir ve uygun eğitim alma hakkına sahiptir" dedi.

Eğitimin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını söyleyen Esen, "Talas ve Kocasinan Rehberlik Araştırma Merkezlerimizin koordinasyonunda, psikolojik danışma ve rehberlik ile özel eğitim alanlarında düzenlenen bu kıymetli eğitim programlarının açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Eğitim, yalnızca bilgi aktarmak değil, her çocuğu anlamak, yeteneklerini keşfetmesine fırsat sunmak ve gelişimini desteklemektir. Bu noktada rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile özel eğitim, eğitim sistemimizin vazgeçilmez unsurlarıdır. Çünkü her çocuk özeldir ve her bir öğrencimiz ihtiyaçlarına uygun nitelikte bir eğitim alma hakkına sahiptir. Çocuklarımızın akademik başarılarının yanında, sosyal, duygusal ve psikolojik gelişimlerini de desteklemek büyük önem taşımaktadır. Rehber öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanlarımız, öğrencilerimizin kendilerini tanımalarına, güçlüklerle baş etmelerine ve geleceğe güvenle bakmalarına önemli katkılar sunmaktadır" dedi.

Esen, eğitimde başarının her bir öğrenciye uygun desteği sunmakla mümkün olduğunu söyleyerek, "Özel eğitimde ise temel hedefimiz, her öğrencimizin bireysel farklılıklarını gözetmek, potansiyelini ortaya çıkarmak ve toplumsal yaşama katılımını desteklemektir. Unutmayınız ki, eğitimde başarı her öğrenciye aynı imkanları sunmaktan çok, her birinin ihtiyacına uygun desteği sunabilmekle mümkündür. Bu anlayışla düzenlenen eğitim programlarının meslektaşlarımızın mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağına ve okullarımızdaki eğitim hizmetlerinin niteliğini artıracağına inanıyorum. Burada edinilecek bilgi ve deneyimlerin en önemlisi öğrencilerimizin hayatına olumlu yansımalarını temenni ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hedefimiz, her öğrencimizin kendini güvende hissettiği, farklılıklarıyla kabul gördüğü ve potansiyelini gerçekleştirebildiği eğitim ortamlarını güçlendirmektir. Bu hedefe ulaşmada siz değerli eğitimcilerimizin bilgi, emek ve özverisi büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle programların hazırlanmasında emeği geçen Talas ve Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezlerimizin yöneticilerine ve uzmanlarına, katkı sunan siz kıymetli eğitimcilerimize ve katılım sağlayan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Eğitim programlarının verimli geçmesi, yeni kazanımlara ve güçlü iş birliklerine vesile olmasını diliyor, hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı