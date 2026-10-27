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Kayseri'de üniversite öğrencisi Asfiye E.'ye otomobil çarptı, öğrenci ağır yaralandı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Asfiye E.'ye S.T. idaresindeki otomobil çarptı. Ağır yaralanan Asfiye E. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı; otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Asfiye E., ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi Tuna Caddesi'nde meydana geldi. S.T. idaresindeki 38 BU 308 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Asfiye E.'ye çarptı. Kazada genç kız ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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