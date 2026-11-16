Kayseri'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi

Kayseri'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde 3 katlı binanın 1. katındaki dairenin salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası daire kullanılamaz hale geldi.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 1. katındaki evde çıkan yangın söndürüldü.
Barbaros Mahallesi'nde 3 katlı binanın 1. katında bulunan dairenin salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA