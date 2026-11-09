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Kocasinan Şimşekspor, PGL 3. Grupta Afşinspor'u 3-0 yenerek 9 puana ulaştı

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Kocasinan Şimşekspor, PGL 3. Grupta Afşinspor'u 3-0 yenerek 9 puana ulaştı
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Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grupta ligin 4. haftasında Kocasinan Şimşekspor, evinde Afşinspor'u 3-0 yendi. Sarı-siyahlılar bu sonuçla ligdeki üçüncü galibiyetini alıp 9 puana ulaştı; Afşinspor ise kaçırdığı penaltıyla sahadan mağlup ayrıldı.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grupta ligin 4. haftasında Kocasinan Şimşekspor evinde oynadığı maçta Afşinspor'u 3-0 yenerek, 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-siyahlılar ligdeki üçüncü galibiyetini alarak, 9 puana ulaştı.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Atakan Demir, Muhammed Yıldırım, Bahadır Bahçepınar

Kocasinan Şimşekspor: Cihan Şentürk, Recep Daylak, Hüseyin Barış Temizyürek, Resul Ekrem Sakarya, Eray Akyol, Selahattin Enes Kılıç, (Eray Ergin dk.58), Göktuğ Yayla, (Erkan Kapar dk.46), Umut Türk, (M. Emin Bakan dk.84), Kemal Aydın, Halil Coşkun, Sabri Çakır, (Efe Güler dk.84)

Afşinspor: Mehmet Emin Gündoğdu, Murat Berk Çeliközer, Furkan Berkay Uçar, Muhammed Kadir Arslan, (Emre Korkmaz dk.32), Cuma Donar, (Sercan Gürbüz dk.75), Muhammed İrfan Yavuz, (Oruç Efe Gürlek dk.68), Raşit Gür, Muhammet Şahin, Salih Arda Deniz, (Seyfettin Sonkaya dk.46), Ömer Atak, (Hakan Güler dk.68), Enes Karakuş,

Goller: Eray Akyol (dk.9), Resul Ekrem Sakarya (dk.60 ve 78) (Kocasinan Şimşekspor)

Kaçan penaltı: Raşit Gür (dk.14) (Afşinspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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