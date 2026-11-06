Kayseri Kocasinan'da motosiklet bayisindeki yangını itfaiye söndürdü, iş yeri hasarlı

Kayseri Kocasinan'da motosiklet bayisindeki yangını itfaiye söndürdü, iş yeri hasarlıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki Yıldızevler Mahallesi 299. Sokak'ta bulunan motosiklet bayisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın bayide hasara yol açtı.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir motosiklet bayisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yıldızevler Mahallesi 299. Sokak'ta bir motosiklet bayisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, motosiklet bayisinde hasara neden oldu.
Kaynak: AA