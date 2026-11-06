Kayseri Kocasinan'da motosiklet bayisindeki yangını itfaiye söndürdü, iş yeri hasarlı

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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir motosiklet bayisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yıldızevler Mahallesi 299. Sokak'ta bir motosiklet bayisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, motosiklet bayisinde hasara neden oldu.

Kaynak: AA