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Kayseri'de 18 ayar altını 22 ayar gösterip kuyumcuları dolandıran 2 şüpheli yakalandı

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Kayseri'de 18 ayar altını 22 ayar gösterip kuyumcuları dolandıran 2 şüpheli yakalandı Haber Videosunu İzle
Kayseri'de 18 ayar altını 22 ayar gösterip kuyumcuları dolandıran 2 şüpheli yakalandı
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Kayseri'de 18 ayar altını 22 ayar göstererek kuyumcuları dolandıran 2 şüpheli yakalandı. Kocasinan'daki aramalarda 12 adet toplam 115 gram milyemi düşürülmüş altın bilezik ve 26 bin TL nakit ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda altının milyem ayarıyla oynayarak, 18 ayar altını 22 ayar gösterip, kuyumcuları dolandıran 2 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 145 gram milyemi düşürülmüş altın bilezik ve 26 bin TL nakit para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kente milyem ayarı düşürülerek, 18 ayar altını 22 ayar gösterip, sarraflara bozduracakları tespit edildi. Ekipler tarafından Kocasinan ilçesinde yapılan çalışmalarda, A.E.Y. ve R.Ö. yakalandı. Şüphelilerin kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda, milyem ayarı düşürülmüş 12 adet toplam 115 gram altın bilezik ve 26.000 TL nakit para ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda, şahısların Yozgat'a bağlı Boğazlıyan ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda da 4 adet milyemi düşürülmüş altın bilezik bozdurduklarının tespit edildi. Mağdur kuyumcuyla irtibata geçen ekipler, 4 adet 40 gram milyemi düşürülmüş bileziğe de el koydu.

A.E.Y. ve R.Ö. hakkında başlatılan işlemler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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