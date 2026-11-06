Kayseri Kocasinan'da oto galerisindeki yangında 5 araç kullanılamaz hale geldi

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KAYSERİ'de oto galerisinin dışında başlayan yangın içeriye de sıçradı. İtfaiye ekibinin 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında UTV ve elektrikli bisikletlerin de olduğu 5 araç kullanılamaz hale geldi.

Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 299'uncu Sokak'taki 7 katlı apartmanın altında bulunan oto galerisinin dışında saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kepenklerden içeri sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle işyerinde hasar meydana gelirken, içlerinde UTV ve elektrikli bisikletlerin de olduğu 5 araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı