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Yol ortasında Selçuklu mezarı

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Yol ortasında Selçuklu mezarı
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 855 yıl önce hayatını kaybeden Selçuklu kumandanının mezarı, araçların geçtiği yolun ortasında koruma altında duruyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 855 yıl önce hayatını kaybeden Selçuklu kumandanının mezarı, araçların geçtiği yolun ortasında koruma altında duruyor.

İlçeye bağlı Argıncık Mahallesi'nde bulunan mezarlık, araçların geçtiği yolun tam ortasında bulunuyor. Mezarın 1171 yılında hayatını kaybeden Selçuklu Kumandanı Şeyh Şerafettin'e ait olduğu biliniyor. Etrafı demir korkuluklarla kapatılarak koruma altına alınan mezarlıkta mahalle sakinleri de yolu kullandıkça dua ediyor. Mezarlıkla ilgili bilgiler veren Argıncık Mahalle Muhtarı Ömer Elvan, "Burada bir tarih yatıyor. Selçuklular zamanında 1171 yılında Şeyh Şerafettin adında bir kumandan burada şehit oluyor. Dolayısıyla da burada kalıyor. 850 sene olmasına rağmen burası hala benliğini koruyor. Yoldan geçen vatandaşlarımız dua ediyorlar şehidimize" dedi.

"Kepçe kırılınca kaldırılamamış"

Mezarın daha önce kaldırılmak istendiğini ve çalışma yapan kepçenin kırılması üzerine kaldırma işleminin iptal edildiğini söyleyen Elvan, "Daha önce bu mezarı buradan kaldırmaya teşebbüs edilmiş. Kepçe operatörü kazmak için çalışmaya başladığında kepçenin tırnakları kırılmış. Gece de rüyasında görmüş. Sonrasında da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü burayı korumaya aldı. Yeri de hala burada durmaya devam ediyor. Bir tarih olarak güzel hissediliyor. Çünkü geçmişimizi unutmuyoruz. Bizim burada köşkümüz de var ileride. Oranın da tarihi çok büyük. Bu mirasların önem verilip daha da güzelleştirilmesini istiyoruz. Buradan geçen vatandaşlarımıza da okuyup tarihi anlamalarını tavsiye ederim. Biz buradan geçerken hep dua ediyoruz. Şehidimizin ve geçmişlerimizin ruhuna gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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