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Kayseri Kocasinan'da otomobil ile minibüs çarpıştı, otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Kayseri Kocasinan'da otomobil ile minibüs çarpıştı, otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Gevher Nesibe Mahallesi Alpay Sokak'taki kavşakta otomobil ile minibüs çarpıştı. Savrulan minibüs yol kenarındaki iş yerinin camına çarptı; otomobildeki 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Gevher Nesibe Mahallesi Alpay Sokak'taki bir kavşakta M.Ş. yönetimindeki 38 AER 763 plakalı otomobil ile S.G. idaresindeki 38 AIA 826 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan minibüs, yol kenarındaki iş yerinin camına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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