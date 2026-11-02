Kayseri Kocasinan'da bodrum yangını söndürüldü, apartman sakinleri dışarı çıkarıldı

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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Turgut Reis Mahallesi Yeşilyol Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, apartman sakinlerini tedbir amaçlı dışarı çıkardı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Kaynak: AA