Kayseri Kocasinan'da bodrum yangını söndürüldü, apartman sakinleri dışarı çıkarıldı

Kayseri Kocasinan'da bodrum yangını söndürüldü, apartman sakinleri dışarı çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken apartman sakinleri tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı ve yangın evde hasara neden oldu.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Turgut Reis Mahallesi Yeşilyol Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, apartman sakinlerini tedbir amaçlı dışarı çıkardı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
Kaynak: AA